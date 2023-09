Teatristatistika 2022: teatrikülastuste arv ületas taas miljoni piiri

Tõesti ei piiranud varasema kahe aasta riiklikult kehtestatud korraldused otseselt enam teatrite tööd ja piirangute tõttu ei pea 2022. aasta etenduspäevade arvus küll mahaarvamisi tegema, aga siiski olid aasta esimesed kuud eelnenust mõjutatud, tehti tihedat koostööd riigiga ja oldi tavapärasest ettevaatlikumad ning oli teatreid, kes terviseprobleemide või ettevaatusabinõuna lükkasid edasi esietendusi või pidid ridamisi etendusi ära jätma. Need mõjud kajastuvadki just etenduste ja sellega seotud külastuste arvus. 2019. aastaga võrreldes anti vähem etendusi (- 302) ja oli vähem vaatajaid (- 152 973).

Uusi tegijaid lisandub endiselt iga aastaga. Kui 2019. ja 2020. aastal osales andmetega 65 erinevat teatrit ja projekti, 2021. aastal 83, siis 2022. aastal on tegijate koondarvuks 92. Koos tegijate arvuga on kasvanud ka repertuaaris olevate lavastuste arv: 2019. aasta 610-lt 656-le, samuti esietenduvate uuslavastuste arv 222-lt 239-le.

Linna- ja riigiosalusega teatrite uuslavastuse arv oli 92 (mis on vahepealse aja 65-lt jõudnud 2019. aastaga sama arvuni). Kuid riigi- ja erateatrite suhe liigub iga aastaga tasapisi erateatrite kasuks: kogu repertuaari 656 lavastusest kuulus riigiteatritele 302 lavastust, mis on 46,2% ja võrreldes eelnevate aastatega veidi vähenenud – 2019 oli see 51,5%. Protsentide keeles oli erateatrite osa 53,8% lavastustest, 52,7% etendustest ja 35,8% külastustest.