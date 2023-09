KULTUURIBIIT | Teatrikunstnik Madis Nurmsi playlist

Edita Gruberova - „Coppia Iniqua (Anna Bolena“ Mingil arusaamatul põhjusel on Anne Boleyni ajalooline kuju mulle väga köitev - raamaturiiulis on mitukümmend raamatut, mis tema saatust ja mõju käsitlevad. Ja kõrvaklappides muidugi Donizetti ooper. Mu absoluutne lemmik Edita Gruberová, balanseerib alati inimvõimete piiril ja esitab siin Anna Bolena finaali. Ükskõik kui mitu korda seda kuulata, ikka tuleb kananahk ihule.

Touch & Go - „Would You“ Südasuvel juhtub ikka, et terve aed tuleb korraga trimmeriga üle käia. Sellisel puhul toimivad Briti elektropopi grupi Touch and Go lood mõnusa mürasummutajana ja annavad ühtlasi puusanõksule hoogu.

Madise Nurms ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit ): „Ma arvan, et minu muusikamaitse, nagu ka mu käekiri kunstnikuna, on üsna eklektiline. Praegu olen ennekõike Jules Massenet’ lainel, sest valmistame ette ooperit „Tuhkatriinu“. Haruldast meistriteost, mida pole muuseas Eestis veel kordagi ette kantud. Siin valikus on mõned lood, mis praegu peale „Tuhkatriinut“ veel mu muusikalisele paletile mahuvad“.

Jessye Norman - „Les Chemins de l'amour (Poulenc)“

Süngeloomulise ooperi „Karmeliitide dialoogid“ autor Francis Poulenc on loonud ka palju helgemaid palu. Ja samuti ennekõike dramaatiliste rollide poolest tuntud Jessye Norman näitab siin oma leebemat nägu.

HU? - „UV Faktor 5“

Hannaliisa Uusma ütles kord, et hea muusika on nagu vitamiin. See mõte on kuidagi kummitama jäänud. Ja tema märgilise bändi HU? loodud vitamiine tarbin regulaarselt tänaseni.

Lana Del Rey - „Young and Beautiful“

Vaatasin just oma Spotify kontolt, et kõige esitatum artist on Lana Del Rey. Mis ei ole ilmselt üllatav, sest tema mesimagus nurrumine sobib taustaks väga paljudele erinevatele hetkedele.

nublu - „rotterdam“

Nublu, nagu ka HU? puhul võluvad mind ennekõike tabavad tekstid ja paljud popkultuuri-viited. Tema Rotterdam on mulle isiklikult sümpaatne, sest see rüütab värskesse kuube rahvalaulu, mida ema meile vahel enne magamajäämist laulis.

Bellini „I Capuleti e i Montecchi“ trailer PromFest 2019

Bellini esimese vaatuse finaal ooperist „Capuletid ja Montecchid“ Soccorso...sostegno… on Bellinile iseloomulikult lihtsalt hingematvalt kaunis ja kulmineerub võimsa apoteoosiga.

„Sex and the City“ 2. osa - „If ever I would leave“

Isegi kui Seksi ja Linna täispikad filmid paljusid pettumusega kostitasid, siis ainuüksi see Robert Goulet’ loo meeskoori-seade filmi soundtrackilt lunastab kõik selle avantüüri õnnetud möödalaskmised.

Angela Winkler - „Nantes“

Minu partner Adam Benzwi saadab siin klaveril Angela Winklerit, ebamaist saksa näitlejannat, kes eestlastele tuttav filmist Plekktrumm. See plaat on sajuste sügisõhtute ja melanhoolsete hetkede heliriba.

LAVASTUSEST

Jules Massenet' muinaslugu muusikas „Tuhkatriinu“ (Cendrillon) (mängitakse 10.09 ja 12.09 Pärnus)

Muusikaline juht Erki Pehk, lllavastaja Jüri Nael, kunstnik Madis Nurms

„Tuhkatriinu“ on Pärnu Rahvusvahelise Ooperimuusika Festivali PromFest üheteistkümnes lavastus (alates aastast 2003).

Sel aastal on lavastajaks tuntud koreograaf ja õppejõud Jüri Nael: „Minu jaoks on „Tuhkatriinu“ lugu üksindusest, inimsuhetest, perekonnast ja igatsusest püüelda sinna, kus parasjagu olla ei saa - „sinna“ kus rohi on rohelisem, taevas sinisem, inimsuhted ilusamad ja armastus ehtne. Meie lavaversioon räägib ka virtuaalsest maailmast ja sellest, kuidas arenev tehnoloogia võimaldab meil paralleelreaalsustesse põgeneda, kus igaüks võib endast luua soovitud versiooni ja olla kas Tuhkatriinu, Prints, supermodell või presidendi külaline punasel vaibal. Loomulikult teeme seda kõike (vaate)mänguliselt, lastes Massenet' fantastilisel muusikal kõlada kogu oma ilus ja lummuses.“