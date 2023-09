Tallinna transpordiametil kulus ohtliku ülekäiguraja fooride reguleerimiseks kümme aastat

Kirss jättis aga mainimata, et „koostöö“ kahe ülekäiguraja fooritsüklite muutmiseks võttis aega kümme aastat, sest juba 2013. aastal jõudis Lepistiku ülekäigurada Tallinna viie kõige ohtlikuma sekka. Alates sellest ajast on politsei soovinud seal muutusi, ent Tallinna transpordiamet, mille pädevuses fooritsüklite muutmine on, palvele midagi muuta ei reageerinud.