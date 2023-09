Keskerakonna Saaremaa piirkonna juht: ma pidin diivanilt kukkuma, milline porilaine Kõlvartit tabas

Jaanus Karilaid kuulutab oma 8. septembri arvamusloos, et Mihhail Kõlvartiga isoleeruks Keskerakond väikeparteiks. Usun, et ähvardaja teab ka ise, et üksnes venelaste või üksnes eestlaste häältel püsiv Keskerakond jääb tõesti pisiparteiks. Selleks, et Keskerakond tuleks suurde mängu tagasi, on meil vaja keskteed.