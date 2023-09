KOLUMN | Andrus Tuisk: tuli välja, et raha kerjav karguga eideke hüppas kerge vaeva uhkesse mersusse

Kui ma oleks jõudnud mutikesele oma viieka ära anda ja lahkuda enne mersu ilmumist, siis oleks minu maailmapildis elanud heasüdamlik ja aus mutike, kes on kurja saatuse poolt üle lastud.

Helistas ükspäev ema, ja teatas rõõmsalt, et mu poeg oli saatnud talle mingeid pilte. Ega vanaema muidugi lapselapse piltidest midagi aru ei saanud, sest need olid pildid arvutimängudest. Aga ta oli rõõmus, et lapselaps temaga miskit jagab.