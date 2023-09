ARVUSTUS | „Vaba raha“ näitab, et naljafilmis võib peale palagani sisu ka olla

„Cash rules everything around me (raha valitseb kõike minu ümber – toim),“ teatas Wu-Tang Clan 1994. aastal oma hittloos „C.R.E.A.M.“ ja ega nende tõdemuses midagi rabavalt uut olnud. Raha paneb rattad käima, „raha mängib elus põhirolli“ – seda teadis juba Nukitsamehe kollipere. Mõni päev tagasi jõudis kõikvõimas raha ja tema juhmistav mõju ka Eestimaa kinolinadele tänu uuele kodumaisele mängufilmile „Vaba raha“. Kuid kui nõiamoor ajas metsa all taga kuldmüntidega täidetud pada ja 1990-ndate räpparid igatsesid kohvritäisi rohelist sulli, on Rain Rannu uue filmi keskmes raha 21. sajandi moodi – virtuaalselt.