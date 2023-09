ARVUSTUS | Kas luuletust saab ümber jutustada? Linnateatri riskantne eksperiment ületas kõik raskused

Luule on ideaalne aja ja ruumi korraldamise viis: minutid järjestuvad rütmilisse ritta, ümbritsev allub värsigraafikale. Shakespeare oli eelkõige luuletaja, tema tegelaste ütlustes ei olnud tähtis mitte niivõrd mõte, kuivõrd kujundlik süsteem, poeetilise laviini liikumine. See ütleb meile alati palju rohkem, kui on võimeline väljendama mis tahes ümberjutustus. Eesti keelde tõlkis „Kuningas Leari“ kongeniaalselt omal ajal Georg Meri.