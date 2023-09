Nagu „Black Mirrori“ jagu: Hollywood streigib ahnuse ja robotite ülemvõimu vastu

Seekordne seisak on veelgi ulatuslikum, kui oli pandeemia ajal. Kui koroonapiirangute ajal üritas mõni järjekindlam tegija siiski töötada, siis nüüd on Hollywoodi stsenaristidel ja näitlejatel saanud lõplikult kõrini. Nimelt on meelelahutustööstuse konveierid järsult seisma pandud, sest selle töötajad tunnevad, et voogedastajad ekspluateerivad ja tehisintellekt ohustab neid.