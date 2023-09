PPA peadirektor Belitšev: meil pole enam miljoneid, mida kokku hoida

Belitševi sõnul võiks arvesse võtta, et PPA on viimaste aastate jooksul teinud drastilisi kärpeid. „Kui riik peab ühest või teisest kohast kärpima, kuid tahab tulevikuski hoida riigiteenistujate palka konkurentsivõimelisena, siis peame arvesse võtma, mida asutused ise on selleks teinud. Vastasel juhul ei soodusta see asutuste soovi teha oma tööd efektiivsemaks,“ arvab PPA juht.