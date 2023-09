FAKTIKONTROLL | Inglismaa Oxfordshire'i uus liiklusplaan ei pane kohalikke elanikke oma „tsooni“ kinni

Oxfordshire’i maakonna kohalik valitsus ja Oxfordi linnavolikogu avaldasid eelmise aasta detsembris ühise avalduse, milles lükati ümber sotsiaalmeedias leviva valeinfo plaanitavate liiklusfiltrite kohta. Avalduses on ka kirjas, et mõlema asutuse töötajaid on ähvardatud ja ahistatud veebis leviva valeinfo tõttu.

„Põhjus, miks me need muudatusettepanekud tegime, on see [...], et linnas on aastakümneid olnud kohutavad ummikud. See kahjustab nii meie majandust kui ka keskkonda ning muudab bussivõrgu kasutuks,“ seisab ühisavalduses. „Meie eesmärk on vähendada liikluskoormust ja ummikuid, muuta bussid kiiremaks ja töökindlamaks ning muuta rattaga ja jalgsi liikumine turvalisemaks ja meeldivamaks.“