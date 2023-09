RAAMATUBLOGI: Lugu, mis imeb lugeja endasse ega lase lahti... Ja tüdrukud põlevad...

Aga siis tuli lisateave. „Põlevad tüdrukud“ on kirjutanud seesama C.J. Tudor, kes alustas karjääri teosega „Kriidimees“. Sel hetkel mälu haakis: ahaa... „Kriidimees“ oli hää, järgnenud „Annie Thorne’i kadumine“ samuti, kuigi kippus hõljuma ja õudukaks a la Stephen King, kuid seda mitte halvas mõttes. Seega tuleb uurida, miks tüdrukud põlevad. Sai uuritud ja ei mingit kahetsust. Äge raamat. Veab endaga kaasa, kuigi ka siin on piisavalt müstilist – tegelastele kangastuvad põlevad tüdrukud – aga palju me sestsinasest maailmast ikka teame ning eks igaüks on näinud äraspidiseid unenägusid, mida on keeruline mõista.