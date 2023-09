Olen enne uurimistööd teinud ja tean, et näiteks Saaremaal Harilaiul kasvab see rändurseen heleda samblikuga kaetud lagendikul nooremapoolsete mändide all. Niipea, kui metsavahel esimesed laigud vilksatavad, peame auto kinni ja läheme luurele. Aga me ei leia seeneliste läbisõelutud kohas peale suurte ussitanud kodumaiste seente midagi.