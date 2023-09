Tõenäoliselt vabastab Narva linnavolikogu Katri Raiki sel laupäeval linnapea kohalt. Raiki umbusaldamise avaldusele on alla kirjutanud 18 volikogu vastse fraktsiooni Narva liiget, mida on eesmärgi saavutamiseks enam kui küll, sest volikogus on kokku 31 liiget.