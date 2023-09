SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: Mustal merel on rahutuks läinud

Avdijivka ümbruses on ukrainlastel olnud edu Opõtne kandis Avdijivkast lõunas. Vene okupandid on üritanud seal rünnata, nagu ka Pervomaiske poole, kuid tulutult. Opõtne juures vabastatud aladel on ukrainlastel õnnestunud end kindlustada. Marjinka asulas muutusi pole.