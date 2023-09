KULTUURIBIIT | Bioloog Lennart Lennuki playlist

Harva juhtub, kui mõni pala jääb niivõrd tugevalt meelde mõnest filmist või sarjast. See pala jõudis minuni läbi seriaali „The Playlist“, mis räägib Spotify sünniloo läbi mitme asja juures olnud inimese perspektiivi. Igatahes Henri Texier on geniaalne kontrabassimängija ja kogu tema looming on kuulamist väärt.

Mäletan hästi, et istusime sõbraga ülikooli ajal Pika tänava kommuunis. Meil mängis seal pidevalt muusika ja olin ka selle loo playlist’i tõstnud ning sõber küsis keset vestlust hämmastunud pilgul, et mis asi see veel on. Ja jäime mõlemad lummatult kuulama.