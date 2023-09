ARVUSTUS | Mehed hakkavad elama ainult teleekraanil

Statistika on tõendanud, et eesti meeste keskmine eluiga on kaheksa aastat lühem kui Euroopa Liidus keskmiselt ja üheksa aastat lühem kui eesti naistel. Seda vajakajäämist või dissonantsi ei muuda „Mehed...“ karvavõrdki. Esitletavad personaalsed probleemid ei muutu ühiskondlikeks. Näiteks Pääru Ojat olen ma ise korduvalt suitsetamas näinud ja selles, et Erki Savisaar on ülekaaluline, võib juba esimese pilguga ekraanilt veenduda. Mis siis? Mõlema teadmisega pole mul midagi peale hakata ja kui nad mõlemad oma elukombeid otsustavalt muudavad, ei muutu sellest midagi paremaks. Vastupidi: ma kardan, et kui Pääru Oja jätab suitsetamise maha, võib ta hakata halvemini mängima kui „Hellas hävingus“. Millest oleks kahju kogu Eesti kultuuriüldsusele. Samuti pole põhjust oletada, et keskpärasest poliitikust Erki Savisaarest saab oma kehakaalu alla saja kilo langetades tipp-poliitik.