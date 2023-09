RAAMATUBLOGI | Peeter I lõi Venemaa sõjalise impeeriumi, mille tunnusjoon on „gaasilisus“ ehk püüd haarata enda alla kogu kättesaadav ruum

Akunini sõnul on iga ta ajalooraamat üles ehitatud isemoodi, et lugu oleks mugav jutustada. „Käesolevas köites on neli osa,“ selgitab ta. „Esimene on täielikult pühendatud Peetri kujule. Tundmata ja mõistmata seda, mida see inimene endast kujutas, oleks raske aru saada, miks sündmused kulgesid just nii ja mitte teisiti. Tema eraelu asjaolud, iseloomujooned, vaimus, vaadete süsteem, kired ja foobiad, isegi tervislik seisund – kõik need avaldasid nähtavasti mõju riigi elule. Mõned neist said aga rahvusliku maatriksi osaks ning neid võetakse maailmas kui midagi põliselt venelikku.