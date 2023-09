No puravikku võiks ikka tunda! Eesti metsades käib enneolematu seenemöll

Plahvatus toimus ka seenesõprade peades. Iga päev lisanduvate sadade uute liikmetega kasvasid seenehuvilisi ühendavad Facebooki grupid kui pärmi peal. „Eestimaa seened“ grupis on nüüdseks üle 45 000 liikme, „Seenehuvilistes“ üle 30 000. Facebooki rühmad on muutunud seenemääramise kiirabiks, kuhu päevas postitatakse lugematul hulgal küsimusi, fotosid, retsepte ja muid õpetusi. Milleks meile seeneraamatud ja Google Lens, kui samblamättalt leitud toreduse pildid võib otsekohe Facebooki visata küsimusega: mis seen see on? Vastuseks tuleb tihti üksmeelne hinnang, sest seenegruppides leidub piisavalt ka asjatundjaid, lausa teadlasigi, kuid teinekord pakutakse välja 3–4 varianti, mis omakorda veel üksteisele vastu räägivad. Üks teatab, et seen on söödav, teine täpsustab, et on söödav kupatatuna, kolmas hoiatab, et jutuks olevat seent ei tasu tarbida koos alkoholiga ja neljas manitseb üleüldse, et seda seent süües oled surmalaps.