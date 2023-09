Keegi võiks nõud ära pesta. Kuhu jäävad robotkoristajad?

Aga et robotite revolutsioon saaks ühel või teisel moel võimalikuks, on esmalt vaja masstootmist, ehk nagu sõnastab eesmärgi Tesla omanik visionäär Elon Musk, peaks iga inimese kohta olema vähemalt üks robotteenija. Oma firma esimest inimesesarnast robotit on Musk lubanud näidata juba septembri lõpus ja ta väidab, et edaspidi hakkavad need mängima inimeste elus olulisemat rolli kui autod. Kokkuvõttes peaks Tesla robot Optimus panema Muski kinnitusel aluse „külluse ajajärgule“ ja tegema kõiki töid, mida inimesed liiga ohtlikuks või tüütuks peavad.