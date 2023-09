Aat Purje (Pirita linnaosakogu aseesimees, EKRE) väitis 31. augustil portaalis Uued Uudised ilmunud arvamusartiklis, mis käsitleb praegust peaministrit ja tema abikaasat puudutavat kriisi, et: „Rahvusvahelise tähelennu teinud Raudsest Leedist on saanud stereotüüpiline Ida-Euroopa sahkerdaja, kelle poliitiline pärand on muuhulgas asjaolu, et Venemaast on saanud tänaseks Eesti suurim ekspordipartner väljaspool Euroopa Liitu.“