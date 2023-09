RAAMATUBLOGI: Kui elukarnevali vestluskaaslaseks on ahv...

Armuigatsuses

„Kohtusin selle vanaldase ahviga…,“ algab seekordne vürtsikas seik „Shinagava ahvi pihtimus“ . Suhe minategelase ja ahvi vahel tundub aga adekvaatne. Kui vestlus sujub, siis pole ju prestiižil, positsioonil või mingitel välistel sulgedel mingit tähtsust, kellega räägitakse. Olgu või ahv. Kontakti loob pigem manipulatsioonivaba siirus. Aga ikkagi ahvi(!?), pihtimusest selgub, et ta on ainulaadne, sest võib armuda ainult naistesse. Ahvimaailma selle olendi armastus lihtsalt ei sobi . Armumine on seega hukule määratud ja lootusetu juba eos. Armastus tähendab ju seotust teisega. Seotuse igatsuses hakkab ta selle aseainena näppama armastatute nimesid tekitades sellega neil ajutisi mälulünki omaenda nime meenutamisel. Tundugu mõte klišeelik, kuid armastuses peitub alati leidmisrõõm ja tihti ka kaotusvalu. Siirusest sündinud maskivaba kontakti ja ka iseenda mõistmise elukestvad otsingud ei jäta vist aga kedagi külmaks.

Olemise tuum creme de la creme

„Creme de la creme“ loos kohtub minategelane täiesti suvalise vanamehega eluhetkel, mil leiab end taaskord keerulistes probleemides. Väljapääsu ei paista ja tunnete rägastikus on siht kadunud. Tuleb maadelda järjekordse paanikahooga. Ennast mõistmata taarub sihikaotanu pingile istuma. Samal hetkel kõnetab segadusse sattunut vanamees absurdsevõitu küsimusega, et kas ta suudab ette kujutada äärejooneta ringi, millel on mitu keset. „See paistab olevat keeruline ülesanne“, kohmab minategelane vastu, mille peale kinnitab vanamees: „Ega selles maailmas polegi midagi väärtuslikku, mida kerge vaevaga kätte saaks. Aga kui oled sellele piisavalt aega ja vaeva pühendanud ja lõpuks vastuseni jõudnud, on see parim asi, mis sinuga elus võib juhtuda - creme de la creme„ ehk „kreemisem kui kreem“, mis tähendab midagi erakordselt head. Ülejäänu on kõik vaid tühi-tähi, mõttetus.“ Ja vanamehe õpetusest selgub, et tahtejõuetu logelemine vastuseid ei anna. Mõistus on antud selleks, et mõelda keerulisi mõtteid. Vastutasuks pakub elu kreemisemat kreemi.