Riigieelarve on patiseisus kahe teema tõttu: esmaspäeval ei pruugita veel kokkuleppele jõuda

Homme koguneb riigieelarve küsimuse arutamiseks koalitsiooninõukogu, mistõttu on valitsuses õhkkond pingeline. Pärast pikki ja väsitavaid arutelusid riigieelarve üle Vihula mõisas on siiani nii lühiajalise (ehk järgmise aasta riigieelarve) kui ka pika plaani (ehk riigieelarve strateegia) koostamisel lahtisi otsi ning koalitsioonierakonnad pole mõningatel teemadel sugugi ühte meelt. Selle kõige kõrval on siiski kübeke optimismi – keegi valitsuserakondadest ei taha teha läbi „Kreeka võlarallit“.