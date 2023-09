Hinnatud Soome koosseis Semmarit annab Eestis kolm kontserti

„Liiga kaua aega on möödas meie viimasest esinemisest Eestis. Nagu teame, siis Eestis on väga tugev koorimuusika traditsioon, seepärast ka usume, et publikut võiksid meie kontserdid köita. Meie muusika tegemise viis on ainulaadne ja pisut erinev tavapärasest a cappella muusikast – see iseloomustab meie arvates ka Eestit, eestlastel on stiili ja nad on alati uutele ideedele avatud,“ lausus Semmarite muusik Turkka Saarikoski.

Semmarit on tähelepanuväärselt pika ajalooga muusikaline kollektiiv. Nad on välja andnud mitmeid albumeid, osalenud lugematutel kordadel televisioonis ning neil on olnud ka omaenda teleseriaal. Kodumaal on nad väga tuntud ja armastatud. Lisaks tuuridele Soomes on nad esinenud hulganisti ka välismaal (Rootsis, Šveitsis, Hiinas, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Šotimaal ja mujal) ning on esindanud kodumaad EXPO maailmanäitustel Lissabonis 1998, Hannoveris 2000 ja Dubais 2020.

Eesti minituuri puhul tuleb esitusele ka spetsiaalselt ettevalmistatud lavanumber, mis eesti keeles kannab pealkirja „Hüppa Kaela!“. Eesti keelde on laulusõnad tõlkinud Reijo Roos. Lisaks on neil varuks veel üks põnev üllatus - nimelt astub külalisesinejana nendega koos lavale ka eesti rütmimuusika viiuldaja Liis Lutsoja, kes on kollektiivi pikaaegne sõber.