SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa on Tokmaki suuna kaitsmiseks ette võtnud meeleheitlikke samme

Bahmutist lõuna pool on viimastel päevadel surma saanud palju Venemaa ohvitsere, viimati 31. õhudessantväe brigaadi polkovnikust komandör. Seegi on kõnekas, sest viimases hädas lähevad Venemaa armees ohvitserid vahetult rindejoone lähedusse, et üritada efektiivsemalt kaitsetegevust juhtida, aga paraku kipub see lõppema fataalsete tagajärgedega.