EELARVE | „Uued“ ideed: tühi tulurida ja eelarvereeglid lõdvemaks

„Oleme suures pildis saanud kokkuleppele. Kõige olulisem sõnum on, et 2024. aastal ei tule ühtegi uut maksu lisaks nendele, mis me oleme juba kehtestanud,“ kinnitas peaminister Kaja Kallas pärast eelarvekõnelusi. Rahandusminister Mart Võrklaev paistis heas tujus olevat. „2024 riigieelarve on koos!“ säutsus ta kell 18.10 Twitteris.