Mart Võrklaev: vastupidi, eelarveprotsessi on juhitud just pikalt planeerides, rahulikult ja ühiskonnale etteaimatavalt

Eelarveprotsessi on juhitud just vastupidi, pikalt planeerides, rahulikult ja ühiskonnale etteaimatavalt. Esimesed otsused, mis hakkavad 2024. aasta eelarvet ja Eesti inimeste elu oluliselt mõjutama, said avalikult läbi arutatud ja vastu võetud juba suve alguses, et ühiskonnal oleks aega nendega arvestada ja harjuda.