FAKTIKONTROLL | Sotsiaalmeedias levib „järgmise pandeemia plaan“. Sellist dokumenti tegelikult ei eksisteeri

Postituse statistika Facebooki statistika põhjal on postitust 11 päevaga näinud 255,2 tuhat kasutajat. Jagamisi: 30 Kommentaare: 9 Reageerimisi 42

Eestikeelses postituses seisab väide, et liikvele läheb uus viirus, mille suurimad kolded Euroopas on Itaalias ja Hispaanias. „Itaalias peab olema septembri lõpus 20 000 nakatumist (päevas ?),“ kirjutas postitaja. Tema sõnul on järgmise aasta algusest alates Hispaania suuremates linnades taas liikumispiirangud.

Dokumendil on näha WEFi logo ning selle pealkiri on „Pandemic time line project“ (Pandeemia ajajoone projekt inglise k.). Dokument väidetavalt näitab „teise pandeemia“ kahte etappi ja kirjeldab üksikasjalikult, kuidas nimetu „olemasolev viirus“ levib, mis näib viitavat ka esimesele COVID-19 puhangule. Pildi järgi oleks esimene etapp alanud 13. septembril 2023.

Faktid

Puuduvad tõendid, et WEF avaldas sellise dokumendi

13. septembril ei alanud kuskil pandeemiat. Puuduvad ka andmed, et see lähiajal juhtuda võiks.

WEF on varem avaldanud vaid plaane, kuidas pandeemiaks paremini valmis olla.



Reutersi andmetel postitati kõige varasem versioon levivast valeväitest foorumisse nimega „Suur ärkamine“, mis toetab mitmeid QAnoni vandenõuteooriaid.

Kuid puuduvad tõendid selle kohta, et WEF oleks dokumendi avaldanud, ja 19. septembri seisuga puuduvad ka ametlikud teated postituses väidetud uue pandeemia kohta.

Internetiotsingutega ei ole võimalik ka leida dokumendi nii-öelda täisversiooni. On ainult see sama kuvatõmmis, mis ka postituses olemas on.

Kõike seda kinnitab nii Reutersile kui ka Deutsche Presse-Agenturile (dpa) ka WEF-i pressiesindaja - dokument on võltsitud ega pärine WEF-ist, ütles pressiesindaja.

Hiljuti tõusid taas koroonaviirusesse nakatumised ning valitsused hakkavad valmistuma juhtude kasvuks sügisel ja talvel. See tõi veebis kiiresti kaasa põhjendamatuid väiteid , et oodata on uut pandeemiat ja sellega seotud liikumispiiranguid. Kuigi seda ei saa kindlalt välistada, põhinevad enamik veebipõhiseid väiteid alusetutel oletustel.

Otsus: Vale. WEF pole postituses olevat dokumenti kunagi avaldanud, samuti pole tõendeid selle sisulise paikapidavuse kohta.