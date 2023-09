RAAMATUBLOGI: Vana kaardivägi on surnud. Meie oleme viimased. Meid hävitatakse. Ihuväge, vaimutuld ühteviisi matab muld...

Paralleelid sarjaga „Müstiline Venemaa“ on Koestleri raamatu(te)l ilmselgelt olemas, sest teineteist täiendatakse. Ühelt poolt on eelkõige „Keskpäevapimedus“ täienduseks Vseviovi loengutele, teisalt aitavad Vseviovi jututunnid Nõukogude Liidu mõrvarlikust minevikust paremini mõista raamatus esitatud draamat, muutes ilukirjanduse reaalsuseks ehk ajalooks.

Stalini Venemaal on käimas 1930-ndad ja näidisprotsessid ehk vana kommunistlikku kaardiväe hävitamine. Miks seda tehti, on pikem jutt, aga ühel hetkel tegi Vseviov selle kuulajatele prillikivina selgeks.

- - -

Kongi uks Rubašovi selja taga kolksatas kinni... Tund aega tagasi, kui kaks Siseasjade Rahvakomissariaadi ametimeest ukse taga prõmmisid, et teda arreteerida, oli Rubašov parajasti unes näinud, et teda tullakse arreteerima... „Niisiis nad lasevad sind maha,“ ütles ta iseendale. „Vana kaardivägi on surnud. Meie oleme viimased. Meid hävitatakse. Ihuväge, vaimutuld ühteviisi matab muld...“

- - -

Rubašov on eliitkommunist, rahvakomissari tasemel, kõrge lennuga diplomaat, kes jõuliselt ning südametult ja süütundeta on hukka saatnud nii mõnegi inimese. Ikka põhimõttel, et kui metsa raiutakse ehk õnnist maailma ehitatakse, siis laastud ikka lendavad. Ja nüüd on ta vangikongis ning dilemma ees. Samavõrd, kui tema tuleviku nimel teisi hukka saatis, peab ta nüüd mõistma, et tema avalik kohtuprotsess, millele järgneb mahalaskmine, aitab samuti uue maailma loomisele kaasa.

- - -

„Teie ülesanne, seltsimees Rubašov, on vältida kaastunnet ja haletsust. Kaastunne ja haletsus opositsiooni vastu on ohtlik. Seltsimees Rubašov, ma loodan, et te saite aru, mis ülesande on Partei teile andnud.“

„Ma saan aru.“