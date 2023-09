PILDILUGU | Konnatatar õitseb, just praegu on parim aeg seda nuhtlust hävitada. Loe, kuidas!

Just õitsemise ajal on parim aeg hävitustööks. Siin on aga oma nõksud, kasvõi mahalõigatud oksi tuleb kuivama panna alusele, et need ise omakorda juuri alla ei võtaks. Mürgitamiseks kõlbavad ka tugev soolalahus ning äädikas. Kuidas seda kõike aga õigesti teha?