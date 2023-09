Toomas Alatalu: suures poliitikas tahavad kõik mainitud saada

Euroopa Komisjoni esinaise Ursula von der Leyeni 13. septembri aastakõne Europarlamendile algas tõdemusega, et 300 päeva pärast on selle uued valimised ja lõppes üleskutsega, et Euroopa vastaks ajaloo väljakutsetele. Tegu oli selgelt valimiskõnega.