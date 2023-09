FAKTIKONTROLL | Kas vastab tõele, et mediaanpalga teenijatega on maksureformi võitjatel 1666-kordne vahe?

Keskerakonna 10. septembril toimunud XX kongressi kõnes ütles endine peaminister ja Keskerakonna endine esimees Jüri Ratas järgnevat: „Ja mida teeb Reformierakond? Ta tõstab käibemaksu ja tulumaksu, et viia ellu ühe erakonna kinnisidee ehk ca 500 miljoni euro suurune maksureform, mis annab suuremat palka teenivatele inimestele kuni sada eurot igas kuus, kuid mediaanpalka teenivatele inimestele kuus senti. See vahe on 1666-kordne. On siililegi selge, et ühiskondlik ebavõrdsus selliste otsustega vaid kasvab.“