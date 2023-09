2025. aasta Euroopa roheline pealinn kuulutatakse välja Tallinnas

2025. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideerivad Graz (Austria), Guimarães (Portugal) ja Vilnius (Leedu). Euroopa rohelise lehe tiitli finalistid on Treviso (Itaalia) ning Viladecans (Hispaania).

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinn Euroopa rohelise pealinna aastal panustanud rohepöörde kiirendamisse ning linna jätkusuutlikumaks muutmisesse. „Oleme linna arengusse kaasanud kohalikud kogukonnad, kasutanud uusi rohetehnoloogiaid ja innovatsiooni Tallinna rohepöörde läbiviimiseks, parandanud jätkusuutlikke liikuvusvõimalusi nagu jalgrattateed ja ühistransport ning toetanud ringmajandusele üleminekut. Lisaks oleme aidanud linnaelanikel paremini mõista keskkonnakaitse tähtsust ning kindlasti jätkame seda tegevust,“ lisas ta.

Euroopa rohelise pealinna aastal on Tallinna peamised teemad elurikkus, innovatsioon, kliima ja jätkusuutlik juhtimine. Tallinna üheks eesmärgiks on olnud ka ÜRO kestliku arengu eesmärkide integreerimine linna tegevustesse. Selleks, et parandada valdkondade-vahelist koostööd ning süsteemsemalt kaasata elanikke ja erinevaid huvigruppe linna arengu kavandamisse, oleme loonud Tallinna kaasamiskeskuse ning teinud muudatusi linna organisatsioonis.