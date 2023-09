Azovi ründebrigaadi tankid asuvad rindejoonest märgatavalt tagapool, paiknevad maastikul hajutatult ja on sügavale maasse kaevatud. Isegi kaevanditest eemaldatud liiv on oksarägu ja varjevõrkudega maskeeritud. Üksnes teedel leiduvad roomikujäljed reedavad, et kusagil lähikonnas asuvad surma toovad sõjamasinad.