KUULA | Kuidas Kremli propaganda võttis „Я русский“ kampaania oma külje alla

„Eesti lihtsalt kardab, et temast ei jää midagi järele. Et venelasi on rohkem! Nii siis ründavad kõiki“, „Kõigile on selge, et nad on p*d, peab olema nats, et sellest mitte aru saada“, „Ma tapan venelaste nimel“. Sellised olid sõnumid kohalikus Telegrami sisevestluses, mille lõi 25-aastane Pavel Ševtšenko „ma olen venelane“ kleepsude müümiseks ja maailmaasjade üle arutamiseks.