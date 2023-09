ENNE JA NÜÜD | Linnateatri remont tähtajaks ei valmi. Vaata, kaugel ollakse!

Niikaua, kui ma mäletan, on Tallinna Linnateater olnud remondi ootel või remondis. Praegune ehitusprojekt sai alguse 2021. aastal ning pidanuks lõppema selle aasta lõpus. Hoone valmimine lükkub aga taas edasi ning enne 2025. aastat uut teatrimaja ei avata. Aga palju on juba ka valmis saadud - lavaaugu asemel on nüüd suisa kaks suurt saali!