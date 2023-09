FAKTIKONTROLL | Ei, see raamat ei saa kohustuslikuks Eesti lasteaedades

Postituste kommentaariumitest nähtub, et inimesed on segaduses ja arvavad, et antud raamat on osa riiklikust lasteaedade õppekavast. Arvatakse, et lasteaedadel on kohustus raamatut kasutada ja küsitakse, kas õpetajatel on õigus neist keelduda.

Faktikontroll uuris algse postituse autorilt, kus on foto tehtud. Raamatupoes, lasteaias, mujal? Vastusest seda ei selgu: “Ma ei tea, kus pilt tehti. Aga selle tegi lasteaia töötaja. Ma ei tunne teda isiklikult. Milline töötaja ja millisest lasteaiast, ei pea küsima, ma ei hakka täpsustama ja vastama, et inimest mitte häirida.“

Raamatupoodide veebilehtedel seisab reklaamtekst koos ekspertide soovitustega. See ei tähenda, et lasteaiad peavad raamatut kasutama.

Raamat on müügil raamatupoodides. Igal õppeasutusel on võimalus soovi korral raamat osta ja seda kasutada.

Teiste seas jagas enda Telegrami kanalis sama fotot ka Aleksei Stefanov, kes on Venemaa riiklikust propagandaorganisatsioonist Rossija Segodnja. “Eestlased otsustasid lapsi koolitada. Aga kuidas?! [...] See fotol olev pilt on uus lasteaia õppematerjal! [...] Ometi ei saadud Eesti brošüüris hakkama LGBT-jamata,“ kirjutab Stefanov.

Foto hakkas kiiresti edasi levima. “Degradeerumine on täies hoos ja kes on süüdi? Tõenäoliselt K... või KK… Uued õppevahendid lasteaedadele,“ kirjutas järgmine postitaja.

Seega ei ole riik kuidagi raamatut heaks kiitnud või lisanud selle koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekavasse .

Kolm Tallinna lasteaeda ütlesid Faktikontrollile, et neil sellist raamatut ei ole ja keegi n-ö kõrgemalt ei ütle, milliseid raamatuid peavad lasteaiad oma õppetöös kasutama.

Mõnes postituses on eksitavalt kasutatud seksuaalkasvataja Rita Holmi tsitaati, mis on lisatud raamatupoodide veebilehtedele reklaamtekstina.

“Asendamatu abivahend seksuaalkasvatuse läbiviimiseks kodus, lasteaias ja koolis. Raamat, mis võiks leiduda iga kodu raamaturiiulis,“ kirjutas Holm raamatu kohta.

See aga ei tähenda, et raamat oleks kohustuslik või otseselt mõeldud lasteaedadele. Tegu on arvamuse ja soovitusega.

“See oli lihtsalt soovitus. Võrdluseks – kui tuleb uus pesuvahendi reklaam, siis tihti öeldakse, et see on asendamatu pesuvahend, mis võiks igas kodus olemas olla. See ju ei tähenda, et see peab kõigil olemas olema. Või et see oleks kuidagi kohustuslik,“ selgitas Holm.

„Asendamatu selles mõttes, et raamatus on õigesti, põhjalikult ja lapsele arusaadaval moel seletatud, kuidas beebit tehakse. Me ju ei ütle tänapäeval, et kurg toob või leiame beebi tikripõõsa alt. Sest see on küsimus, mida lapsed võivad mis tahes hetkel küsida ja lapsevanemad ei oska väga tihti sellele vastata, sattudes segadusse. Aga on väga lihtne raamatu abil lapsele selgeks teha,“ lisas Holm.

Otsus: eksitav. Anna Fiske lasteraamat “Kuidas teha beebit“ ei ole osa lasteaedade õppekavast. Seksuaalkasvatust koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ei käsitle. Raamat on müügil raamatupoodides ja igal õppeasutusel on võimalus soovi korral seda kasutada.