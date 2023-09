KULTUURIBIIT | Muusik Silver Sepa playlist

Fenomen, keda vast juba kogu maailm teab, kuid tema vaba ja üllatusterohke lähenemine muusikale annab usku ja lootust piiritu muusikaookeani siirusesse ja imesse. See siin on tema viimane lugu.

Shuger Minot - Devil is at large

Mari on teinud vägeva uue albumi! See lugu laulab maailma otsast peale kokku nagu iidesed laulikud ikka tegid, et olemise sisemine kord taastada. Tema plaadi kaasprodutsent oli Sam Lee, kes on võimas pärimuslaulik Inglismaalt. Sami ja Mariga oli ükskord eriti tore saunas koos laulda.

Aasta on tohutu hooga mööda lennanud ja ka selle aasta lõpus, 29. detsembril teeme Kristiina Ehiniga Aastalõpukontserdi ERM’is. Laulude, muusika ja luulega mõtestame möödunut ning tahame jälle jõuda välja enneolematute heli- ja sõnaseosteni. Praegu kuulame ka eelmise aasta kontserti üle ja tundub, et on hulgaliselt materjali, millest panna kokku uus “Meie aja tants 2023“. Meie aastalõpukontsert on hea võimalus kuulata meie värskeimat luulet ja laule suurelt lavalt ning see on ainukene võimalus aastas kuulata meid koos bändiga, mida juhib järjekordselt Andre Maaker.