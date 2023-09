Põhjamaade eksperdid: kanepi legaliseerimine Saksamaal oli viga, mida meil mitte korrata

Rahvatervisele keskenduvate organisatsioonide hinnangul olid need plaanid vastuolus ÜRO uimastikonventsioonidega, mis piiravad kanepi ja teiste kontrollitavate uimastite meditsiinilist ja teaduslikku kasutamist. Samuti on need vastuolus Schengeni lepingu 6. peatüki artikliga 71, milles liikmesriigid kinnitavad, et nad järgivad ÜRO narkootikumide konventsioonide sätteid ja võtavad vastu „igasuguste narkootiliste ainete, sealhulgas kanepitoodete ebaseadusliku ekspordi, samuti nende uimastite müügi, hankimise ja levitamise tõkestamise“, ning nõukogu raamotsusega 2004/757/RIF, mille kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et uimastite, sealhulgas kanepi tootmine, ekstraheerimine, müük, levitamine, turustamine, transport ja import on kriminaalkorras karistatav.