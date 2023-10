NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: sõja kaotamine oleks venelaste silmis kõige hullem, mida Putin teha saab

Venemaal algas täna sügisene ajateenistujate sõjaväkke kutsumine, mis viitab sellele, et vähemalt detsembri lõpuni ei ole ilmselt suuremat mobiliseerimislainet põhjust oodata. Näitas ju juba eelmine aasta, et suuri värbamislaineid Vene süsteem välja ei kannata. Vaevalt, et see algab ka aasta alguses, kuna märtsis ootavad ees Venemaa presidendivalimised ehk „Putini uuestivalimised“.