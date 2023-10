RAAMATUBLOGI: Briti külakrimka Rootsi stiilis ehk kuidas tappa antiigiäritsejat kaks korda

Jäädes endiselt kindlaks sellele, et Anders de la Motte parimad teosed on triloogia „[Geim]“, „[Bubble]“ ja „[Buzz]“ ning sellele järgnenud „MemoRandom“ ja „UltiMatum“, ent tema nelja aastaaja sari „Skane kvartett“ ja Mans Nilssoniga kahasse kirjutet „Österleni mõrvade“ raamatud on samuti kaugelt üle keskmise ning peaks jõudma iga krimkafänni lugemislauale.