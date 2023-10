RAAMATUBLOGI: „Nede pool aa inime ää tapet“ ehk kuidas mõrvalugu Hiiumaa assessori Peterburi viis

Kui lühidalt rääkida raamatust kui krimkast, siis lugu saan alguse Suursadama kõrtsist, kus öömajale jäänud keiserliku ihukaardi Preobraženski polgu seersandil vürst Pjotr Mihhailõtš Meštšerskil lõigatakse une pealt kõri läbi. Oleks tegu lihtsa külataplusega, saanuks Randvere mõisahärra, kes oli samas adrakohtu assessor, asjad lahendatud, ent paraku oli Meštšerski tapetud riikliku ülesande täitmisel ning seega üritas uurimist üle võtta Hiiumaal viibinud Tema Majesteedi Salakantselei sekretär Stepan Ivanovitš Šeškovski. Aga..

- - -

„Ka mina olen riigiametnik!“ vastasin.

„Ei tea ma nagu Venemaa tšinovnikute seas selliseid range ega ametikohti nagu foogti assessor!“ ironiseeris tulija.

Jäin endale kindlaks: „Venemaa Venemaaks, mu härra, kuid me viibime praegu Eestimaa hertsogkonnas ja siin on teistsugused seadused ja ametikohad. Siin loetakse ka omavalitsusameteid kodumaa teenimiseks ja rüütelkonna seast valitud ametiisikuid

riigiametnikeks. Ehkki me ei saa riigilt palka, vaid teenime kodumaad tasuta ja omal kulul, vastavad meie ametikohad ka teenistusastmete tabeli vastavatele rangidele.“

Kahtlustasin, et üht-teist mu jutust läks tõlkes kaduma, kuid jätkasin: „Sellel saarel siin on kõikide kuritegude juurdlemine minu ülesandeks ja kui ma seda ei teeks, murraksin seetõttu oma ametivannet.“

- - -

Niisiis asub adrakohtu assessor uurima mõrva ajal, kui Eestimaa ja Venemaa eliit koguneb Suuremõisa lossi Hiiumaale selle omaniku Ebba Margaretha Stenbocki kutsel. Pidustustelgi toimub tapatöö ning edasi viivad nii jäljed kui assessori nõnda kõrgetesse ringkondadesse, kus võib kaotada kõik, ka elu.

Kui võtta raamatut pelgalt krimkana, on see täiesti tõhus tükk, ent teise poole teose väärtusest annab taust. Ühest küljest saab lugeja Eesti ajaloost – toonasest mõisakultuurist, suhetest Venemaaga, kubermangu valitsemissüsteemist ja siinsetest suuraadlikest – vaid killukese, ent kui eelnevad teadmised on napid, siis on seda rohkem kui küll.