Need on täiesti alusetud, ent see ongi Venemaa tänane võiduteooria: et lääs väsib, pöörab kursilt, ei ole võimeline ühtsust hoidma. Muud neil oma inimestele enam öelda ei ole. Et Euroopa julgeolek jääks püsima ja Ukraina taastaks oma territoriaalse terviklikkuse, on meil tähtis kurssi hoida ja tõsta pidevalt agressiooni hinda. See kindlustab, et agressioon kukub läbi, ja annab võimaluse uueks ajastuks Euroopa julgeoleku mõttes.