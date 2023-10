KUULA | Kas ja kuidas saab aidata seadusega pahuksisse sattunud noori?

Millist kurja noored on teinud? Miks nad oma eluga puntrasse satuvad? Kuidas nad on pidanud vastutama? Millist väärkohtlemist on noored talunud ning kuidas kohus ja riik on neid aidanud? Nende küsimuste üle arutavad „Kohtulood“ teises saates Tartu Maakohtu kohtunik ja saatejuht Marek Vahing koos kolleegi Rutt Teeveeri ja prokurör Raul Heidoga.