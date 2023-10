USA-Eesti ühenduste ja üle 80 mõjuisiku avalik pöördumine: idee peakonsulaadi sulgemisest on väga ootamatu ja kahetsusväärne

"Peakonsulaadi roll on aga olnud hoopis suurem kui vaid dokumentidega tegelemine. Kui kohalolek Washingtonis on oluline sealsete riiklike institutsioonide tõttu, siis majandussuhete, iduettevõtluse ja tehnoloogiasektori, ühiskondlike kontaktide ja kultuurisidemete tugevana hoidmisel pole New Yorgist võimalik mööda vaadata," seisab avalduses.



Allakirjutanud jätkavad:



"Peakonsulaat on juba aastaid olnud Eesti majandussuhete arendamise keskmes New Yorgi piirkonnas ja seda eriti iduettevõtluse ja tehnoloogiasektori valdkonnas. Eriti viimaste aastate väga ettevõtlike peakonsulite eestvedamisel on ta olnud võtmetähendusega arvukate kontaktide loomisel ja vahendamisel, viies kokku Eesti idu- ja suurettevõtted erinevate investorite ja koostööpartneritega Ühendriikide idakaldal, sealhulgas New Yorgi linnavalitsusega, enam kui sadat New Yorgi riskikapitalisti ühendava võrgustikuga New York Angels, ja paljude teistega. Samuti on peakonsulaadi poolt korraldatud ürituste raames laialt tutvustatud e-residentsuse projekti ja Eesti nähtavuse suurendamiseks loodud e-residentide klubi. Peakonsulaadi aktiivne tegevus on jõuliselt aidanud kaasa Eesti tutvustamisel kompaktse ja avatud majanduskeskkonnana kogu finantsmaailma tuiksoonel – New Yorgis.



Sama kehtib Eesti kultuuri kohta. Peakonsulaat on vahendanud tipptasemel Eesti kultuuriesindajate nagu nt Eesti Filharmoonia Kammerkoori, Vox Clamantise, Tallinna Kammerorkestri ja paljude teiste esinemisi New Yorgi tippkontserdisaalidesse ja Eesti kunstnike tööde tutvustamist siinsetes galeriides, rääkimata kohapealsetest initsiatiividest nagu näiteks New York Baltic Film Festivali elluviimine. Just New Yorgis asub ka Euroopa Liidu riiklike kultuuriinstituutide võrgustiku esindus, mille etteotsa on suuresti tänu peakonsulaadi panusele samuti jõudnud eestlane. See kõik näitab, et peakonsulaat on olnud ääretult efektiivne Eesti muusika, filmi, kunsti ja kultuuri tutvustamisel laiale ja mõjukale New Yorgi publikule.



New Yorgis ja selle laiemas mõjualas on väga aktiivne ja USA arvukaim eestlaskond, kelle tegevus kogukonnana on tihedalt seotud peakonsulaadiga. Tänu selle tegevusele on suudetud väliseestlust siin elus hoida, hoida meid kaasatuna Eesti riigi ellu. Kogu meie kogukond on peakonsulaadi eestvedamisel õppinud end nägema mitteametlike Eesti saadikutena, kes ameeriklaste jaoks igapäevaselt Eesti positiivset kuvandit loovad.



New Yorgi Eesti peakonsulaat on järjepidevalt tegutsenud aastast 1922 ja legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni juhtimisel sai konsulaadist nõukogude okupatsiooni ajal üks Eesti vabaduse majakatest, mis andis Eesti iseseisvuse taastamisel ja tunnustamisel märkimisväärse panuse. Oleks kahetsusväärne, kui praegusel rahvusvaheliselt erakordselt äreval ajal meie oluliseima julgeolekupartneri USA võtmerolli mängivas keskuses Eesti riiki enam keegi ametlikult ei esindaks.



Siinse suure ja aktiivse eestlaskonna jaoks on idee peakonsulaadi sulgemisest väga ootamatu ja kahetsusväärne, sest juba aastakümneid on just läbi peakonsulaadi hoitud New Yorgi piirkonnas eestlust, ning arendatud ka järjest tugevnevaid kultuuri- ja ärisuhteid Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel. Me kõik nõustume, et riigi erinevate funktsioonide täitmise efektiivsust tuleb ressursside jaotamisel kriitiliselt üle vaadata, aga peakonsulaadi tegevust New Yorgis on võimatu ülehinnata - see on järjepidev investeering Eesti edukasse tulevikku.



Meie - New Yorgi eestlased ja Eesti kodanikud - ning Eesti sõbrad ja e-residendid, pöördume Eesti valitsuse ja välisministeeriumi poole ja palume teil väga tõsiselt New Yorgi konsulaadi sulgemist puudutav otsus uuesti läbi vaadata ning leida võimalus peakonsulaadi seni väga eduka ja tulemusrikka tegevuse jätkamiseks. Organisatsioonide esindajad ja pöördumise toetajad ootavad välisministrilt selgitust."