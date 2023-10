RAAMATUBLOGI: Rohepööre on planeedi loodusele kõige katastroofilisemalt mõjuvaks kataklüsmiks peale Chicxulubi asteroidi maalekukkumist

Tegelikult peaksid kõik koolid „Suure rohepöörde käsiraamatu“ võtma multifunktsionaalseks õpikuks. Seal on noort (ja ka täiskasvanut) targemaks tegevat bioloogiat, keemiat ja füüsikat, mis on võetud elust enesest ja annab rakenduslikud teadmised. Ning kõige tipuks tuleks raamat võtta ka matemaatika õppekavva, kusjuures õpilased saaksid teha iseseisvat tööd – näiteks otsida välja (nagu autor tegi) kõik vajalikud andmed ning arvutada välja, kumb jätab suurema ökoloogilise jalajälje, kas elektri- või diiselauto. Samaga saaks lapsed aimu rohepöörde reaalsusest. Vastus autode kohta on järgmine...

„Europarlament otsustas hiljaaegu, et aastast 2035 on võimalik Euroopa liidus müüa ainult elektriautosid,“ kirjutab Liiv. „Liitiumakud on ennast õigustanud kantavatel seadmetel ja täidavad üldiselt neile pandud ootusi (välja arvatud see, et nende eluiga on üsna lühike). Elektriauto jaoks see lahendus ei sobi. Kõigepealt, Maal leidub liitiumi maksimaalselt 40% sõiduautode asendamiseks. Veoautode puhul ei räägi enam keegi üleminekust elektrile: selliseid lahendusi pole olemas ega paista ka lähiajal tulemas. Elektriautodele üleminekuga kasutame ära kõik planeedi liitiumi-, koobalti ja osalt ka nikliressursid paarikümne aastaga. Lisaks on vaja tohutul hulgal vaske, alumiiniumi ja muid metalle uute elektri toomis- ja jaotusvõimsuste ning laadijate ehitamiseks. Kokkuvõttes tuleb süsihappegaasi emissioon läbitud kilomeetri kohta oluliselt kõrgem kui diiselauto puhul. Kümne aasta pärast on akud rivist väljas ja uute jaoks enam metalli pole.“