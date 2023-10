Andres Sutt: majanduskasvu toovad meile roheinvesteeringud

Äriliidritelt on küsitud, mis peaks olema need sammud, mis panevad majanduse kasvama? On selge, et suurima ja pikaajaliselt positiivse mõjuga rahvusliku jõukuse kasvule on investeeringud majanduse keskkonna jalajälje vähendamisse. Need on investeeringud, mida ootavad rahastajad ja tarbijad, eriti noorem põlvkond. Need on investeeringud, mis aitavad taastada tasakaalu looduse ja uuel tehnoloogial rajaneva majanduse vahel. Nii, et me kõik mahume looduse tasakaalu rikkumata ja inimkonna elustandardit tõstes meie ühisele planeedile.