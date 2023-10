FOTOD | Tormituul rebis lahti EKKM-i sel aastal parandatud katuse

"Anname nukralt teada, et oleme pühapäeval, 8.10. kahjuks suletud, sest tormituul on lahti rebinud meie uue alles kevadel parandatud katuse ja seda uut katust on kogu majaümbrus täis. Kurb. Kuna aga torm enne pühapäeva õhtut ei vaibu, siis saame olukorraga ohutult tegeleda alles ilmselt esmaspäeval. Kindlasti oleme aga uuesti lahti kolmapäeval ja siis ootame teid taas ja väga raudmehi viimast nädalat vaatama!" andis muuseum teada oma sotsiaalmeedias.