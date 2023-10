JUHTKIRI | Rünnak Iisraelile segab ka Ukraina sõjakaarte

Eks hilisem analüüs näitab, millised ohu märgid muidu väga võimas ja võimekas Iisraeli luure maha magas ja miks. Laias laastus on juhtunu õppetund igatahes see, kunagi ei tasu vaenlast alahinnata. Gaza sektor on kõigest 363-ruutkilomeetrine maa-ala (kolm korda väiksem kui Hiiumaa), millel Iisrael pingsalt silma peal hoiab. Ometi suutis palestiinlaste poliitiline ja sõjaline ühendus Hamas salaja ette valmistada rünnaku, mille käigus tulistati Iisraeli pihta tuhandeid rakette ja murti läbi ka Iisraeli piirirajatistest.