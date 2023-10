„Savvusanna sõsarad“ alustab kinolevi Suurbritannias ja Iirimaal

„Savvusanna sõsaraid“ Ühendkuningriigis ja Iirimaal levitava Conicu juhi Jen Daviesi sõnul on sealsed kinod selle filmi avasüli vastu võtnud: ““Savvusanna sõsarate“ nägemine raputas ja muutis mind heas mõttes – armastan seda filmi. Meie suurim eesmärk on kinodesse tuua selliseid filme, mis mõjuvad vaatajale ning kõnetavad õrnu teemasid erilisel viisil - “Savvusanna sõsarad“ on just täpselt üks sellistest mõjukatest filmidest. Kuna senine festivalipubliku vastuvõtt Suurbritannias on olnud suurepärane, võtavad ka kinod selle filmi hea meelega ekraanidele.“

Režissöör Anna Hints on kogenud, et kinopublik üle maailma igatseb turvalist ruumi, kus olla haavatav ilma hinnanguteta: “Olles käinud “Savvusanna sõsarate“ linastustel Ameerikas, Austraalias, Aasias ja Euroopas ning saanud vahetut positiivset ning sügavalt isiklikku tagasisidet, olen veendunud, et inimestel sõltumata soost, rassist, rahvuslikust, seksuaalsest või usulisest kuuluvusest, on universaalne vajadus oma lugu ära rääkida, olla kuuldud ja nähtud ning tunda lähedust ja mõistmist. Ootan juba põnevusega kohtumisi Suurbritannia publikuga,“ lisab Hints.

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on selline rahvusvahelise kinolevi algus dokumentaalfilmi kohta väga võimas: “Ühendkuningriik on esimene välisriik, kus “Savvusanna sõsarad“ kinolevisse jõuab - Londonis näeb filmi 16 erinevas kinos ning filmi levi UKs ei piirdu ainult pealinnaga, vaid jõuab kinno 34 erinevas linnas Inglismaal, Šotimaal ja Põhja-Iirimaal ning lisaks Iirimaal Dublinis. Inglismaal resideerub ka märkimisväärne seltskond Ameerika Filmiakadeemia liikmeid - seega sealne kinolevi mõjub hästi ka meie Oscari-teekonnale.