FAKTIKONTROLL | Need videod pärinevad videomängust ja ei ole seotud Iisraeli-Hamasi sõjaga

Postituste statistika Facebooki statistika põhjal on postitustel üle 4200 vaatamise ja 13 jagamist.

Levitatakse näiteks vanu või teistes piirkondades filmitud videoid, samuti fotosid ilutulestikust või suurtest rahvapidustustest, mis pole seotud Iisraeli-Hamasi sõjaga. Levib ka manipuleeritud ehk süvavõltsitud sisu. Kasutatakse ka eksitavalt videoid ja pilte, mis pärinevad videomängudest.

Portaal Eestinen avaldas 7. oktoobril artikli pealkirjaga “VIDEO: palestiinlased tulistavad alla Iisraeli kopterid“. 8. oktoobril avaldas sama portaal artikli pealkirjaga “VIDEO: Hamasi võitleja tulistab alla Iisraeli kopteri, relvad pärit kas Afganistanist või Ukrainast“. 9. oktoobril ilmus Eestinenis artikkel “USA meedia: Iraan aitas korraldada rünnakut Iisraelile“, milles kasutatakse taas visuaali väidetava kopteri allatulistamisest.

Faktid Eestineni kolmes artiklis on kasutatud kaadreid videomängust Arma 3. Videod ei ole kuidagi seotud Iisraeli-Hamasi sõjaga.

Kaadreid videomängudest on varem korduvalt esitletud kui autentset videomaterjali relvastatud konfliktidest ja sõdadest. Näiteks Arma 3 mänguvideoid on ekslikult levitatud nii Ukraina sõja kohta kui ka siis, kui Taliban Afganistani 2021. aastal üle võttis .

„Sotsiaalmeediasse on pandud video selle kohta, kuidas Hamasi islamistliku grupeeringu võitleja tulistab alla Iisraeli kopteri,“ kirjutas portaal Eestinen 8. oktoobril. Sama pildiga ilmus portaalis uus artikkel 9. oktoobril.

Eestineni artiklites kasutatud pilt pärineb videomängust Arma 3. Youtube’i kanal RIMStudio laadis selle aasta 27. veebruaril üles video pealkirjaga “KA-50 Battle helicopter shot down by FIM-92F Advanced Stinger Missile l St.77 MilSim ARMA3 #shorts“. Video kirjelduses seisab: "See on lihtsalt sõjaline simulatsioon. Mitte päris elu."

„Sotsiaalmeediasse on pandud video, kuidas palestiinlased tulistavad Gaza sektori kohal alla Iisraeli kopterid. Märgitakse, et sellist pilti pole varem nähtud. Iisrael saatis sõdurid kopteritega Gazasse korda looma, aga kopterid tulistati alla. Kokku tulistati alla neli kopterit. Midagi on lahti maailma üheks võimekamaks peetud Iisraeli armeega, mis ei saa jagu lihtsatest Palestiina võitlejatest,“ kirjutas Eestinen 7. oktoobril.